◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝山梨学院―京都国際（１９日・甲子園）山梨学院（山梨）の４番・横山悠捕手（３年）が、２回先頭で迎えた第１打席で、４球目のインコースにきたストレートを強振。打球は左翼スタンドに着弾した。今大会第８号の本塁打となった。１回、京都国際（京都）に内野ゴロの間に先制を許した山梨学院（山梨）。大会屈指の好投手、京都国際のエース・西村一毅投手（３年）の前