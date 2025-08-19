岩場で溺れ男子高校生死亡千葉・館山市で、15歳の男子高校生が溺れて死亡した。18日午後4時ごろ、館山市富士見の海水浴場近くの岩場で、市川市に住む15歳の男子高校生が溺れて、その後、死亡した。海水浴場から外れシュノーケリング中男子高校生は友人3人と遊びに来ていた。海水浴場を外れた水深2メートルほどの岩場でシュノーケリングをしていたという。（フジテレビ社会部）