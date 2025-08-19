オダギリジョー＆麻生久美子 池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏、佐藤浩市、オダギリジョー監督が18日、都内で行われた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（９月26日公開）完成披露試写会に登壇した。相棒の警察犬オリバーが、酒と煙草と女好きの欲望にまみれた犬の着ぐるみのおじさん（オダギリジョー）に見えてしまう鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松）の同僚で、つい前髪を切りすぎてしま