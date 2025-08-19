ドイツのメルツ首相は、アメリカとウクライナ、ヨーロッパの首脳らとの会合後に会見を開き、ロシアのプーチン大統領がゼレンスキー大統領と会談することで合意したと明らかにしました。【映像】ドイツ首相が欧州各国の首脳会合後に会見メルツ首相は記者団に対し、「アメリカ大統領はロシア大統領と電話で話し、今後2週間以内にロシア大統領とウクライナ大統領の会談を行うことで合意した」と述べました。ゼレンスキー氏とプ