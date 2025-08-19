東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.45高値172.68安値171.92 173.54ハイブレイク 173.11抵抗2 172.78抵抗1 172.35ピボット 172.02支持1 171.59支持2 171.26ローブレイク ポンド円 終値199.71高値200.27安値199.16 201.38ハイブレイク 200.82抵抗2 200.27抵抗1 199.71ピボット 199.16支持1 198.60支持2 198.05ローブレイク