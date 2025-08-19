東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.39高値8.40安値8.35 8.46ハイブレイク 8.43抵抗2 8.41抵抗1 8.38ピボット 8.36支持1 8.33支持2 8.31ローブレイク シンガポールドル円 終値115.14高値115.24安値114.50 116.16ハイブレイク 115.70抵抗2 115.42抵抗1 114.96ピボット 114.68支持1 114.22支持2 113.94ローブレイク 香港ドル