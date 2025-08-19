俳優の高橋英樹（81）が、別荘のある自然豊かな長野県の蓼科を満喫する様子を披露している。【映像】自然に囲まれた高橋英樹の別荘（複数カット）夏になると、妻・美恵子（77）と別荘のある蓼科に行くことが恒例となっている高橋。これまでにもその様子をブログで発信しており、娘でフリーアナウンサーの真麻（43）が使っていたという部屋や、雄大な自然を満喫する夫婦ショットなどを披露してきた。2025年7月27日の投稿でも