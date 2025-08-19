東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6491高値0.6524安値0.6482 0.6558ハイブレイク 0.6541抵抗2 0.6516抵抗1 0.6499ピボット 0.6474支持1 0.6457支持2 0.6432ローブレイク キーウィドル 終値0.5922高値0.5943安値0.5910 0.5973ハイブレイク 0.5958抵抗2 0.5940抵抗1 0.5925ピボット 0.5907支持1 0.5892支持2 0.5874