毎熊克哉と大西礼芳が出演する高橋伴明監督の最新作『安楽死特区』が、2026年1月23日より劇場公開されることが決定。ティザービジュアルに加え、高橋監督と原作者・長尾和宏のコメントが解禁された。【写真】毎熊克哉が桐島聡役映画『「桐島です」』場面写真ギャラリー2025年6月、イギリス議会下院は、終末期の成人の「死を選ぶ権利」を認める歴史的な法案を可決した。オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、ポルトガル、ニュ