NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、Mintoと共同で制作した新作webtoon(縦読みマンガ)『濡れてはいけない甘い雨』を2025年8月18日(月)から電子コミックサービス「LINEマンガ」にて連載配信を開始した。本作は夫の不倫に気付いた紬が雨の日に出会った年下の男「アマネ」との関係に翻弄されていくスリリングな恋愛劇。教師と生徒であり、セラピストと客でもあるふたりの禁断の恋を楽しんでみたい。【あらすじ】夫はずっと、不倫をしてい