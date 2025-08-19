塩崎太智と加藤大悟をメインカップルのキャストを演じるドラマ『タクミくんシリーズ −Drama−』（BSフジ・FOD）が、9月21日より放送・独占配信されることが決定。あわせて、ポスタービジュアルと代表カットが解禁された。【写真】名門・全寮制男子校で繰り広げられる恋『タクミくんシリーズ』代表カットも公開！1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える大人気小説『タクミくんシリーズ』は、全寮制男子校を舞台に、少年た