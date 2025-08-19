１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３４．３０ドル安の４万４９１１．８２ドルと小反落した。米ロ首脳会談は想定通りウクライナ和平での両国の合意は見送られた。トランプ米大統領はウクライナのゼレンスキー大統領とも会談したが、相場を動かす材料とはならなかった。ジャクソンホール会議に市場の関心が向かうなか、持ち高調整目的の売りが全体相場の重荷となった。 ボーイング＜BA＞やコカ・