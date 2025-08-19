カナダ・バンクーバーの空港でストライキを決行するエア・カナダの客室乗務員＝17日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ航空最大手のエア・カナダは18日、客室乗務員のストライキに伴う欠航で、約50万人の乗客に影響が出たとの試算を発表した。労働組合がカナダ労使関係委員会の職場復帰命令に応じず、会社側と対立。エア・カナダは19日午後4時まで全便の欠航を決めた。ストは賃金や雇用条件の改善を求めて16日に始