広島の末包昇大外野手（２９）が１８日、１７日・ヤクルト戦（マツダ）の試合後に新井貴浩監督（４８）から飛ばされたゲキに応える覚悟を示した。出場１４戦連続で４番起用されている大砲。「責任と覚悟を持ってやらないといけない」と表情を引き締めた。１７日の試合では４打数無安打だった。全ての打席で得点圏に走者を置いていたが、いずれも凡退。新井監督からは、「この悔しさを燃やして、力に変えないといけないと思う。