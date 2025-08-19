週明け18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小幅に反落した。FRB＝アメリカ連邦準備制度理事会の利下げの動向をめぐり様子見ムードが広がっている。早期利下げへの期待がある中、22日に経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で講演するFRBのパウエル議長の発言に注目が集まっている。結局、ダウ平均は、前週末比34ドル30セント安い4万4911ドル82セントで取引を終えた。また、ハイテク株主体のナスダック総合指数