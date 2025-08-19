トランプ米大統領が１８日、「米国はウクライナの未来安全保障に関与し続けるだろう」と話した。トランプ大統領は「ウクライナは彼ら（欧州）の第１防衛線」としながらもウクライナに対する米軍派遣の可能性も排除しなかった。トランプ大統領はただ、ウクライナの安全保障に向けた条件と関連し「プーチン大統領はロシアがウクライナに対する安全保障を受け入れることに同意した。平和協定は達成可能で近い将来できるだろう」と話し