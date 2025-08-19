女優の麻生久美子（47）のマネジャーのインスタグラムが19日に更新され、シックなドレス姿が公開された。麻生は18日、オダギリジョーが監督を務めた映画「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」の完成披露上映会舞台あいさつに出席。投稿ではストライプ柄の黒のドレス姿を披露した。自身が演じる漆原冴子という役柄についても「またまたハイテンションな漆原さんを演じさせてもらってます」とコメント。近影を