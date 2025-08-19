物価が上昇している。ふくおかフィナンシャルグループ、チーフストラテジストの佐々木融さんは「日本は政府も企業も変化を恐れて本質的な問題から目を逸らし続けてきた。その結果、韓国よりも低い賃金水準となっている」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■なぜ日本はGDP4位に落ちてしまったのか1990年代入り以降コロナ禍までの「失われた30年」を経験した日本経済は、2024