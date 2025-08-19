記事のポイント Onはゼンデイヤ起用やプロテニス選手の活躍を背景に、アパレル事業を急成長させている。 ロエベやFKAツイッグス氏とのコラボを通じてラグジュアリー市場との接点を強化している。 StockXのデータではアシックスやラブブが台頭し、シャネルのバッグは再販価格が倍増している。 ゼンデイヤら著名人とのコラボレーションが貢献2024年6月からオン（On）のアンバサダーを務める俳優ゼンデイヤは、ブランドのアパレル成長