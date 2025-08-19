京都国際―山梨学院（準々決勝＝１９日）大会連覇を目指す京都国際（京都）は西村、初の４強進出を狙う山梨学院（山梨）は菰田の両エースが先発。京都国際は一回、連打で一死二、三塁として、内野ゴロの間に先制した。山梨学院は二回、横山のソロ本塁打で同点。さらに無死満塁として敵失で２点を勝ち越すと、鳴海の犠飛、宮川の適時打もあって、計５点を奪った。山梨学院は五回、一死満塁から菰田が右越えに３点三塁