俳優・大和田伸也（77）が20日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1･00）に出演する。 【写真】徹子×ぬいぐるみ!?可愛すぎる自撮りショット77歳と92歳がデレデレ シリアスな役柄を演じることも多いが、最近はあることで小さな子どもにも人気だという。それは「ぬい活」。大のぬいぐるみ好きで、自宅には数えきれないほどのぬいぐるみをコレクションしている。外出の際にお気に入りのぬいぐるみを持参