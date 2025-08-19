カナダ最大手の航空会社「エア・カナダ」は18日、客室乗務員によるストライキの影響で、これまでに顧客およそ50万人分のフライトがキャンセルされたと発表しました。エア・カナダでは、客室乗務員1万人が所属する労働組合が給与契約の改善を求めて実施しているストライキの影響で、16日から全ての便が欠航となっています。カナダ政府が強制終了を命じたもののストライキは継続していて、エア・カナダは18日、これまでに顧客およそ5