モデル・女優として活躍する林芽亜里の活動10周年を記念したカレンダーフォトブックが、本人の20歳の誕生日である11月5日に発売となる。【写真】つややかな美肩を見せたキャミソールSHOTなども公開本書は、『non-no』専属モデルとして同世代女子の熱い支持を集めながら、ドラマ「熱愛プリンス」でのヒロイン役や夜ドラ「ワタシってサバサバしてるから2」への出演など、女優としても注目を集める林が“等身大の今”をさらけ出したメ