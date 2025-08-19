アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談しました。トランプ氏はウクライナが求めている、ロシアから再び攻め込まれないための「安全の保証」について、アメリカが関与すると明言しました。トランプ大統領「我々は永続的な平和を実現するだろう。すぐに実現することを祈っている。戦闘が長く続くことは望まない。和平が発表されれば、世界中が歓喜するだろう。今から話し合うが、アメリカはウクライナに優