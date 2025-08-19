日本代表MF久保建英も所属するスペイン1部のレアル・ソシエダ。2024年にレッドブル・ザルツブルクからソシエダに加入したルカ・スチッチは22歳のクロアチア代表MFだ。彼は弱冠19歳で代表デビューした185cmの大型レフティで、将来を嘱望される有望株でもある。『Sportske Novosti』によれば、クロアチア代表のズラトコ・ダリッチ監督は、スチッチを息子のように扱っていたというが、代表から追放する事態になったという。クロアチア