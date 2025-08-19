【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は19日、プーチン大統領がトランプ米大統領と電話会談し、ロシアとウクライナによる直接交渉の代表者のレベルを引き上げる可能性を議論したと明らかにした。タス通信が報じた。