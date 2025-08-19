伊藤忠商事とセブン銀行は１８日、資本業務提携の検討を始めると発表した。伊藤忠傘下のファミリーマートの店舗に設置されている現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を、セブン銀のＡＴＭに切り替えることを検討する。年内にも提携の締結を目指す。セブン銀のＡＴＭは、全国のセブン―イレブン店舗を中心に約２万８０００台が設置されている。一方、ファミリーマートは、全国の銀行が出資する「イーネット」や、ゆうちょ銀行のＡＴＭ