19日（火）は、北日本と沖縄で大雨になるおそれがあります。東日本と西日本では、猛暑と夕立に気をつけてください。【19日（火）の天気】前線を伴う低気圧が北日本に近づく一方で、沖縄には熱帯低気圧が接近する見込みです。北海道は、日本海側やオホーツク海側を中心にまとまった雨となり、東北北部も激しい雨が降る見込みです。沖縄に近づく熱帯低気圧は間もなく台風に変わる見込みで、沖縄本島や奄美を中心に雨や風が強まるでし