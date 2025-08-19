お付き合いも３年を過ぎて、そろそろ結婚でも…と思っているのに、彼氏がなかなかプロポーズしてくれない。その煮え切らない態度の背景には、いったいどんな事情が隠されているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「３年以上付き合っている彼女と結婚に踏み切れない理由」をご紹介します。【１】なんとなくプロポーズのタイミングを逃しているから「そのうちプロポーズしようと思