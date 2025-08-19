スポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」が、日本を代表するコメディアン・明石家さんまと初のコラボレーションを発表しました。2025年8月22日(金)より、全国のニューエラストアと公式オンラインストアにて販売がスタート。番組以外でのアイテム展開は極めて異例で、さんまさん自身がデザイン会議に同席し、自ら描いたラフ案をもとに仕上げたという全6型の特別なラインナップです。 明石家