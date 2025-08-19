福岡管区気象台は19日午前3時15分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞19日は、昼過ぎから夕方にかけて、湿った空気や強い日射の影響で、局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。雨雲が予想以上に発達したり停滞した場合は、筑豊地方や筑後地方では大雨警報（土砂災害中心）を発表する可能性がある。なお、19日は、局地的に激しい雨が見込まれ、県内全域で大雨注意報（浸水害、土砂災害）や洪水注意報を発表す