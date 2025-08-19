アメリカのトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領による2者の協議のため、開催地の調整を開始したと明らかにしました。【映像】トランプ氏 ロ・ウクライナ首脳会談の開催地調整トランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパの首脳らとの会談の終了後、自身のSNSで「非常に有意義な会談だった」と投稿し、会談の最後にプーチン大統領に電話したと明らかにしました。トラ