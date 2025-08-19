竹書房は、BLアンソロジーコミック『この異世界で僕らは恋に落ちた アンソロジーコミック』を2025年8月18日(月)に発売。異世界を舞台に繰り広げられる、主従・神官たちの恋愛模様がALL描き下ろしのハッピーエンドで収録される。■『この異世界で僕らは恋に落ちた アンソロジーコミック』発売日：2025年8月18日(月)判型・ページ数：B6・160ページ定価：990円(税込)表紙イラスト：アヒル森下収録作品：・「その魔法使いはシンデレラ