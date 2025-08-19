「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われた。公開生放送で行われた本試合では、勝負所の第6局で藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）対 藤本渚六段（20）のファン待望のカードが実現。近い未来、タイトル戦で顔を合わせることになるであろう“次世代エース対決”が大きな話題となった。【映像】藤井七冠が放った鮮烈すぎる「4五銀」チーム菅井の3勝2敗で迎え