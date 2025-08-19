北海道・苫小牧警察署は8月18日、苫小牧市に住む会社員の少年（19）を傷害と不同意性交致傷の疑いで逮捕しました。男は8月8日午後2時ごろ、胆振総合振興局管内を走行中の自動車の車内で、知人の10代後半の少女の腕に噛みついてけがをさせたほか、苫小牧市内のホテルでみだらな行為をして首にけがをさせた疑いが持たれています。少女は腕と首に皮下出血を負いました。事件の翌日に「知り合いから性被害を受けてけがをした」と少女が