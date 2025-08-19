ウクライナのゼレンスキー大統領とトランプ米大統領＝１８日、ホワイトハウス/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米ホワイトハウスで１８日、トランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談した。戦争と和平をめぐる白熱した議論が交わされる中、大統領執務室に和やかな空気が流れるひとときがあった。ゼレンスキー氏の黒いスーツが、記者とトランプ氏の目にとまったのだ。リアル・アメリカズ・ボイスの記者が「その