抹茶スイーツファンに朗報！8月18日(月)より、スターバックスで夏の涼を感じる新商品『涼み 抹茶 ムース ティー』の提供を開始しました。本商品は。夏の暑さが続いている今の季節にぴったりな、ほろ苦く香り豊かな抹茶がすっきりと味える、新たなティービバレッジです。抹茶の豊かな香りとうまみが際立つ本格ティーに、ふんわりと軽やかな口あたりのホワイトモカフレーバームースを重ねた、見た目にも味わいにも涼しさを感じる一杯