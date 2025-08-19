3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。グラビア登場を予告した。「すでに気づいてくださっていたフォロワーさんもいらっしゃいますが…初グラビアに挑戦しました8月25日(月)発売です！どきどき#週刊プレイボーイ#週プレ」とつづり、翌週掲載の週刊プレイボーイにグラビアが掲載されると予告。誌面の告知写真も合わせて公開した。中川の投稿に対し「こちらも、ドキドキ