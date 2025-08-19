ミュージカル『テニスの王子様』や舞台『戦国BASARA』といった人気2.5次元舞台作品のほか、映画、ドラマと広く活躍している久保田悠来さん。2025年8月22日(金)からは、『舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折-』に伏黒甚爾役で出演する。五条悟と夏油傑の青春時代が描かれており、原作人気も高い本作。重要な役どころである伏黒甚爾を演じるうえで感じることや、自身の青春についても語ってもらった。【写真】若き日の五条＆夏油を完全再現