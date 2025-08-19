Image: NAVER Blog（yeux1122） 嘘か真か。ほんとそのレベル。本物だという証拠はないので話半分に聞いておいてほしいのですが、リーカーによって、今秋登場予定のApple（アップル）の新作スマホ、iPhone 17 Proの内部設計のモデリング画像がリークされています。iPhone 17 Proの内部設計はこんな感じ？ Image: NAVER Blog（yeux1122）