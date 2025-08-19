東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.89高値147.99安値147.05 149.18ハイブレイク 148.58抵抗2 148.24抵抗1 147.64ピボット 147.30支持1 146.70支持2 146.36ローブレイク ユーロドル 終値1.1661高値1.1717安値1.1656 1.1761ハイブレイク 1.1739抵抗2 1.1700抵抗1 1.1678ピボット 1.1639支持1 1.1617支持2 1.1578ローブレイク