大阪・関西万博の会場内で、日本発祥のスポーツである競輪の魅力を発信するユニークなイベント「ふとももEXPO」が開催されています。会場は西ゲートすぐの「ギャラリーWEST」などで、巨大なふとももバルーンの展示や、競輪選手とレースができる体験型コンテンツ、超没入感のある「ふとももシアター」など、多彩なプログラムが用意されています。開催期間は2025年8月29日（金）まで。この機会に、競輪の熱気と迫力を全身で体感して