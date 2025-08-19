○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２０年物国債の入札 １７：００ユーロ・経常収支 ２１：３０米・住宅着工件数 ２１：３０米・建設許可件数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：あいＨＤ ※海外企業決算発表：ホーム・デポほか 出所：MINKABU PRESS