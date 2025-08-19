NPBでは圧倒的な成績を残す村上宗隆や岡本和真。だが、彼らがそのままMLBで通用するのは難しい。メジャーで最も重視される“ある能力”が、決定的に足りていないのだ。そしてそれは、大谷翔平や鈴木誠也が活躍できた理由でもある。打撃成績を上げるために、本当に必要な能力とは？※本稿は、広尾 晃『野球の記録で話したい』の一部を抜粋・編集したものです。打者指標で最も大事なのは打率ではなく打球の初速スピード？MLBの公式