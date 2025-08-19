気象庁は、きのう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう（19日）午前６時には那覇市の南約210kmにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。 中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルと