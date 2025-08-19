中国のSNS・小紅書（RED）に17日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で列に割り込みされたとの投稿があり、話題になっている。投稿者は「大阪のUSJで割り込みする人に遭遇した…しかもやはり」とのタイトルに続く本文で「中国語を話していた。本当に恐れ入る」と明かした。投稿者によると、前に並んでいた2人のうちの1人が一度抜け、3人の仲間を連れて再び列にもどってきた。しかも、そのグループは単純な友人同士で