全国有数のイチジクの産地、愛知県安城市では路地もののイチジクの収穫が本格化しています。 【写真を見る】イチジクの収穫が本格化 年間約300トンを出荷する全国有数の産地 愛知県西部 愛知県西部は、年間約300トンのイチジクを出荷する全国有数の産地です。 このうち安城市の野村英利子さんのイチジク畑では、鮮やかに色づいたイチジクを一つ一つ手でもぎ取って収穫していました。 今年は猛暑の影響で収穫が本格化するこの時