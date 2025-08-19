1948年の成立から38回の改正を重ねてきた風営法改正の歴史を風俗ジャーナリストの生駒明氏が振り返る連載【風営法「改正」史】。第２回は性風俗産業の取り締まりに現在まで大きく影響をあたえることとなった1984年の大改正について。このときに「フーエー法」は世間に大きく知られることとなった。過激化、肥大化する「ニュー風俗」への取り締まりが目的戦後の風俗業界の大きな転機となったのが、1984年の風営法の大改正だ。法律名