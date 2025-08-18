トイレで血尿が出たら、誰でもドキッとするもの。血尿が出る原因には様々なものがあり、それに応じて対処法や治療法も変わります。今回は、血尿が出る場合にどのような病気が考えられるかについて、「きたじま腎泌尿器科クリニック世田谷烏山院」の北島先生に解説していただきました。 監修医師：北島 和樹（きたじま腎泌尿器科クリニック世田谷烏山院） 聖マリアンナ医科大学医学部卒業。聖マリアンナ医科大学大学院医学研