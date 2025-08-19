4月、米ニューヨークの繁華街タイムズスクエアで開かれたパレスチナ人学生の拘束に抗議するデモ【ワシントン共同】米国務省高官は18日、滞在期限切れや違法行為を理由に今年だけで6千人以上の学生ビザを取り消したと明らかにした。飲酒運転や傷害などの違法行為のほか、トランプ政権から「テロ支援」に関与したとみなされた者が大半を占めるとしている。強硬に不法移民取り締まりを進めるトランプ政権が留学生にも厳しい対応を取